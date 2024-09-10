Политический ве...
ГЛАВНАЯВСЕ СТАТЬИПОЛИТИКАМИРОВОЙ ОБЗОРЭКОНОМИКАНОВОСТИ УКРАИНЫПРОИСШЕСТВИЯСпецоперация
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Политический вестник

4 310 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Алтайцев
    Трудный вопрос. Очень трудный. Стоит  только  России применить  хотя  бы  один  ядерный  снаряд, как весь мир ополчит..."Нас хотят убить,...
  • Владимир Алтайцев
    Разговор может  быть лишь о капитуляции  Украины. Иные  России не  нужны.Наши условия мира...
  • Александр Бабин
    Очередные грабли для РоссииНаши условия мира...

Наши условия мира: "План капитуляции Киева" уже на столе у Шольца

Наши условия мира: "План капитуляции Киева" уже на столе у Шольца

В Германии вдруг заговорили о том, чтобы усадить русских и украинцев за стол переговоров. Такие громкие заявления, сделанные на высоком уровне, означают, что немцы в обход своих начальников из Госдепа решили под шумок закончить войну.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр Бабин
Очередные грабли для России
Ответить
18 час.
Владимир Алтайцев
Разговор может  быть лишь о капитуляции  Украины. Иные  России не  нужны.
Ответить
15 час.

Картина дня

наверх