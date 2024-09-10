Наши условия мира: "План капитуляции Киева" уже на столе у Шольца

В Германии вдруг заговорили о том, чтобы усадить русских и украинцев за стол переговоров. Такие громкие заявления, сделанные на высоком уровне, означают, что немцы в обход своих начальников из Госдепа решили под шумок закончить войну.
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