Легендарный вратарь Николай Хабибулин в этом году может сыграть за ХК "Торпедо"

Легендарный хоккейный вратарь Николай Хабибулин уж внесён в заявку нижегородского клуба "Торпедо".50-летний вратарь Николай Хабибулин имеет все шансы появиться на площадке в официальном матче "Торпедо" в этом году.
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