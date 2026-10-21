Cardi B — большая поклонница творчества Кейши Коул (Keyshia Cole). В среду, 21 октября, в рамках материала для журнала T Magazine (издание The New York Times), посвященного артистам, которых журнал причисляет к числу «великих», Cardi B рассказала о своих собственных кумирах.
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