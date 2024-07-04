Видео изнутри яхты, которую в сочинском Морпорту разорвало воспламенившимися парами горючего В первой части видео — момент хлопка смеси паров топлива и воздуха, во второй — что осталось от яхты.
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Видео изнутри яхты, которую в сочинском Морпорту разорвало воспламенившимися парами горючего В первой части видео — момент хлопка смеси паров топлива и воздуха, во второй — что осталось от яхты.