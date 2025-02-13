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Мигрант, оскорбивший женщину в челябинской маршрутке, заинтересовал Бастрыкина

Мигрант, оскорбивший женщину в челябинской маршрутке, заинтересовал Бастрыкина

Глава Следкома России хочет ознакомиться с деталями резонансного дела.Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал детальный доклад о расследовании инцидента, произошедшего в общественном транспорте Челябинска.

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Комментарии
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ВТ
Владимир Тимошков
Штраф в лимон и ишаком в кишлак.
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21 час.
Eduard
Пенсионеры должны платить? Что за бред!Просто водитель ворует таким образом деньги пассажиров.Наличные водителю надо запретить!
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21 час.
Eduard
Кстати росмияне,вы тоже всех задолбали.Не ужели дать ей 35 рублей это так много? Жуликам миллионы даете,воруете тоже миллионами!
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21 час.
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