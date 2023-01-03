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Москвичей предупредили о действующих под видом коммунальщиков мошенниках

Москвичей предупредили о действующих под видом коммунальщиков мошенниках

В праздничные дни активизировались мошенники, действующие под видом сотрудников коммунальных служб. О таком виде мошенничества рассказал журналистам во вторник, 3 января, заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

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