Москвичей предупредили о действующих под видом коммунальщиков мошенниках

В праздничные дни активизировались мошенники, действующие под видом сотрудников коммунальных служб. О таком виде мошенничества рассказал журналистам во вторник, 3 января, заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.