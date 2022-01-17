Русская весна

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Миграционный кошмар России: насилие над девочками и жестокие избиения уже в школах

Миграционный кошмар России: насилие над девочками и жестокие избиения уже в школах

Член Совета по правам человека при Президенте России, журналистка, не раз бывавшая в Донбассе в самые чёрные годы войны Марина Ахмедова прокомментировала страшную ситуацию в Калужской области, которая может не раз повториться в любом регионе России.

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