Огромный ангар полыхает в Пушкинском районе Петербурга

ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу сообщило о возгорании ангара на Московском шоссе, 191 Б. Информация о пострадавших к настоящему времени не поступала.
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