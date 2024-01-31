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Депутат рады указал на унижение главы МИД Украины Венгрией

Депутат рады указал на унижение главы МИД Украины Венгрией

Венгрия унизила главу МИД Украины Дмитрия Кулебу на встрече в Ужгороде. Такое заявление 30 января сделал депутат Верховной рады Александр Дубинский, подозреваемый в госизмене и содержащийся в киевском СИЗО.

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