Трамп разъяснил Зеленскому в Ватикане, что Россия намного больше и сильнее

Президент США Дональд Трамп раскрыл содержание разговора с главой киевского режима Владимиром Зеленским в Ватикане и призвал его заключить соглашение с Вашингтоном о полезных ископаемых, напомнив про силу и размеры России.
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