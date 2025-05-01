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Трамп разъяснил Зеленскому в Ватикане, что Россия намного больше и сильнее

Трамп разъяснил Зеленскому в Ватикане, что Россия намного больше и сильнее

Президент США Дональд Трамп раскрыл содержание разговора с главой киевского режима Владимиром Зеленским в Ватикане и призвал его заключить соглашение с Вашингтоном о полезных ископаемых, напомнив про силу и размеры России.

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