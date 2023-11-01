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"Разрешения нет". Власти Барнаула прокомментировали строительство на месте "Искры"

"Разрешения нет". Власти Барнаула прокомментировали строительство на месте "Искры"

Что касается сноса бывшего кинотеатра, то такое решение принимает его владелец В мэрии Барнаула сообщили, что разрешения на строительство объектов на земельном участке по улице 50 лет СССР, 51а не выдавались.

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