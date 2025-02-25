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Свежие комментарии

  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

«Трамп говорит, что захочет. Хотим добиться мира как можно быстрее. Россия готова работать с США по редкоземам»: Путин

Президент России Владимир Путин дал интервью Павлу Зарубину на телеканале «Россия 1». КС собрал главные заявления российского главы: У президента США Дональда Трампа уникальное положение — он не просто говорит что думает, он говорит что хочет.

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