Театр абсурда
Россия и мирПолитика и общество
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Театр абсурда

8 663 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Батт
    Если бы не коммунистический путч 1917 года, то не было бы ни ВОВ, ни вообще 2-й Мировой войны. А Гитлер остался бы в ...Если бы Сталин пр...
  • леонид рыбаков
    мне понравилась фраза когда дочь Брежнева сказала вы либералы даже покрасить не можете то что построили при моем отце...Если бы Сталин пр...
  • Александр Киевская Русь
    Лично я ни с чем таким, о чем вы пишите, не встречался. А это говорит о том, какой жизнью жил человек и какие у него...Здорово сказано!

Гурулев: Борьба с пятой колонной в России ведётся по большому счёту только энтузиастами

Гурулев: Борьба с пятой колонной в России ведётся по большому счёту только энтузиастами

С интересом прочитал интервью Никиты Сергеевича Михалкова ТАССу. В беседе журналиста с режиссёром много интересного, но я хочу обратить внимание на следующую реплику: "Единственное, в чем я уверен, — так это в том, что государство и в целом здравые люди должны быть более бескомпромиссны".

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Виктор Неизвестно
Ну хочется ему крови народной пустить побольше. Одного СВО не достаточно надо в стране всех кто что то хочет спросить у власти в гулаг или на растрел
Ответить
11 час.

Картина дня

наверх