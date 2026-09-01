Экскурсии в Калининград из Санкт-Петербурга: полное руководство для путешественника

Калининград — самый западный регион России, уникальный анклав с богатой историей, европейской архитектурой и живописным побережьем Балтийского моря.
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