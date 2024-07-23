В России предложили обязать блогеров выделять 5% контента под социальную рекламу

Российских блогеров могут обязать размещать социальную рекламу в соотношении 5% от общего годового объема контента, а инициативу закрепить на законодательном уровне, сообщили 23 июля в пресс-службе Ассоциации блогеров и агентств (АБА).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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