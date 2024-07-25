В Омск поступили 44 новых автобуса «Нефаз» с кондиционерами и антизажимом. Рассказываем, на какие маршруты они выйдут.
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В Омск поступили 44 новых автобуса «Нефаз» с кондиционерами и антизажимом. Рассказываем, на какие маршруты они выйдут.