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Регионы России

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AMBERTRUCK EV75 меняет лицо коммунального хозяйства

AMBERTRUCK EV75 меняет лицо коммунального хозяйства

Коммунальная техника давно перестала быть просто инструментом. Сегодня это еще и лицо города, показатель его экологической зрелости и технологического уровня.

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