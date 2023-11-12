Какая индустрия пожирает экономику США?

Публичные компании, выпускающие акции на фондовой бирже, исчезают из вида. Несмотря на бум влета фондовых индексов и увеличения притока средств инвесторов, число американских акционерных обществ с 1996 года уменьшилось с 8 000 до менее чем 4 000.