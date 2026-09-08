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Петушиный метод разжигания ненависти: как вскрылась методичка врага перед выборами в РФ

Петушиный метод разжигания ненависти: как вскрылась методичка врага перед выборами в РФ

В геополитическом ландшафте планеты происходят тектонические сдвиги. На наших глазах формируется совершенно новое мировое устройство, но вместо того, чтобы осознавать, хотя бы в допустимой степени, масштаб происходящего, мы часто акцентируем внимание на откровенных глупостях.

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