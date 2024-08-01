Подполье раскрыло подробности массированных ночных ударов по объектам ВСУ

ИМ

Ильдус Мамлеев

Хорошие новости, но когда же фронт ВСУ рухнет? Склады их мы уничтожает с завидной регулярностью, живую силу и наёмников сотнями в тылу и по две тысячи каждый день, новобранцы силой загнаные в ВСУ, воевать не мотивированны от слов совсем. А ВС РФ как стояли на своих позициях так и дальше стоят, продвижение минимальное, Белгородскую область, так же продолжают обстреливать. Что то по моему нам не договаривают.