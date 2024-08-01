Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил о массированной атаке российских военных в ночь на 31 июля на военные объекты и живую силу ВСУ в городах и населённых пунктах Украины.
Подполье раскрыло подробности массированных ночных ударов по объектам ВСУ
Комментарии
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ИМ
Ильдус Мамлеев
Хорошие новости, но когда же фронт ВСУ рухнет? Склады их мы уничтожает с завидной регулярностью, живую силу и наёмников сотнями в тылу и по две тысячи каждый день, новобранцы силой загнаные в ВСУ, воевать не мотивированны от слов совсем. А ВС РФ как стояли на своих позициях так и дальше стоят, продвижение минимальное, Белгородскую область, так же продолжают обстреливать. Что то по моему нам не договаривают.
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15 час.
Александр Салтановский
"Что то по моему нам не договаривают." И очень сильно, при чём!
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14 час.
Л
Людмила
Договаривают, не договаривают...территория большая, каждый город укреплённая крепость, жара под сорок, что вам должны договорить, сходите повоюйте, может у вас лучше получится, это я для написавших комментарии.
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13 час.
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