22 марта 2025 года состоится Единый день открытых дверей, проводимый в рамках общереспубликанской акции ´Я выбираю профессию´Программа проведения Единого дня открытых дверейДата проведения: 22 марта 2025 годаМесто проведения: УО ´Бобруйский государственный аграрно-экономический колледж´ г.
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