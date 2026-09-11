"Всё, реально": Вагнеровец предсказал полное освобождение Донбасса к концу года

Бывший вагнеровец и военблогер Пересидок предсказал полное освобождение Донбасса к концу этого года. Он отметил, что в ближайшее время начнутся бои за Славянско-Краматорскую агломерацию, которые закончатся победой русских к декабрю: "Всё, реально".