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Резников — о возможном поединке с Шлеменко: «Я бы вышел на бой с легендой за большие деньги»

Артем Резников назвал условия, при которых готов провести поединок с Александром Шлеменко.  «Шлеменко – это легенда ММА, в любом случае.

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