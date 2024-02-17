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Вице-президент США Харрис: помощь США Украине стала источником гордости

Вице-президент США Харрис: помощь США Украине стала источником гордости

Вице-президент США Камала Харрис назвала американскую помощь Украине "источником гордости". Об этом она сообщила на полях Мюнхенской конференции по безопасности на встрече с украинскими президентом Владимиром Зеленским, ее слова приводит ТАСС.

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