Вице-президент США Харрис: помощь США Украине стала источником гордости

Вице-президент США Камала Харрис назвала американскую помощь Украине "источником гордости". Об этом она сообщила на полях Мюнхенской конференции по безопасности на встрече с украинскими президентом Владимиром Зеленским, ее слова приводит ТАСС.
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