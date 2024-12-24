На овощебазе в Шушарах (сюда переехал оптовый склад с Софийской улицы) силовики шерстили мигрантов. Росгвардия показала, как это было.
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На овощебазе в Шушарах (сюда переехал оптовый склад с Софийской улицы) силовики шерстили мигрантов. Росгвардия показала, как это было.