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Биржевые цены на газ в Европе 14 сентября росли на 4%

Биржевые цены на газ в Европе 14 сентября росли на 4%

Биржевые цены на газ в Европе в начале новой недели 14 сентября вновь ускорили рост. Котировки ближайших октябрьских фьючерсов на крупнейшем хабе TTF утром поднимались почти на 4%, вплотную приблизившись к отметке 1 000 долларов за 1 000 кубометров.

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