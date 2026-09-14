Биржевые цены на газ в Европе 14 сентября росли на 4%

Биржевые цены на газ в Европе в начале новой недели 14 сентября вновь ускорили рост. Котировки ближайших октябрьских фьючерсов на крупнейшем хабе TTF утром поднимались почти на 4%, вплотную приблизившись к отметке 1 000 долларов за 1 000 кубометров.