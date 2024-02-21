Праздник сегодня, 21 февраля: что можно и что нельзя делать в день святого Захарии и Захарию Серповидца Елена Галицкая21 февраля отмечается день святого Захарии, известного в народе как Захарий Серповидец.
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