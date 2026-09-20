ivanovonews
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ivanovonews

8 подписчиков

Благодаря кольцевым развязкам аварийность на перекрестках дорог в регионе снизилась на 60%

Благодаря кольцевым развязкам аварийность на перекрестках дорог в регионе снизилась на 60%

За семь лет на дорогах региона построено и модернизировано 11 кольцевых развязок. В этом году по программе повышения безопасности дорожного движения устройство кольцевого движения ведется еще на двух аварийно-опасных перекрестках.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Загрузка комментариев…