Армия России завершает разгром ВСУ в Ласточкино и Северном, враг отступает (КАРТА)

Армия России завершает разгром ВСУ в Ласточкино и Северном, враг отступает «Отважные» и 1-й Армейский корпус продолжают наступление у Авдеевки, завершая зачистку Ласточкино и Северного, а также атакуя в Первомайском.
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