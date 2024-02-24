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Армия России завершает разгром ВСУ в Ласточкино и Северном, враг отступает (КАРТА)

Армия России завершает разгром ВСУ в Ласточкино и Северном, враг отступает (КАРТА)

Армия России завершает разгром ВСУ в Ласточкино и Северном, враг отступает «Отважные» и 1-й Армейский корпус продолжают наступление у Авдеевки, завершая зачистку Ласточкино и Северного, а также атакуя в Первомайском.

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