Фотографии лесной великанши выложили в сети жители губернского города

С лосем в светоотражающем ошейнике встретились в темноте жители Караваево. Вела себя гостья города, в отличие от диких «туристов», скромно и дружелюбно: машины не обгоняла, в запрещенных местах не купалась и охотно позировала, когда ее снимали.