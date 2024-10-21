Фотографии лесной великанши выложили в сети жители губернского города

С лосем в светоотражающем ошейнике встретились в темноте жители Караваево. Вела себя гостья города, в отличие от диких «туристов», скромно и дружелюбно: машины не обгоняла, в запрещенных местах не купалась и охотно позировала, когда ее снимали.
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