Daily Mail: ополаскивание рта после чистки зубов снижает эффективность пасты

По словам американского ортодонта Сейбл Столлер, отказ от ополаскивания рта водой или специальными средствами после чистки зубов помогает повысить эффективность работы активных компонентов пасты и предотвратить кариес.
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