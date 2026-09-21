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Терентьева выиграла вторую гонку подряд на ЧР по лыжероллерам, пять месяцев назад она родила сына

Терентьева выиграла вторую гонку подряд на ЧР по лыжероллерам, пять месяцев назад она родила сына

Олимпийская чемпионка Наталья Терентьева одержала победу в масс-старте классическим стилем на летнем чемпионате России в Малиновке.

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