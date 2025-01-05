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Закон, порядок, государство

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Слаженная работа полицейских из Москвы и Краснодарского края позволила оперативно привлечь к ответственности участника провокационного видеролика

"В ходе мониторинга сети Интернет было выявлена видеозапись, на которой мужчина производит несколько выстрелов вблизи жилого дома из неустановленного оружия.

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