В Курске пресекли несанкционированную уличную торговлю

В результате рейда в Курске составлено 7 протоколов за несанкционированную торговлю.В Северо-западном микрорайоне Курска сотрудники комитета экономического развития и предпринимательства, налоговой службы и полиции провели совместный рейд по пресечению несанкционированной уличной торговли.
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