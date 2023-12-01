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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Арсенал» и Томиясу, вероятно, продлят контракт

«Арсенал» и Томиясу, вероятно, продлят контракт

«Арсенал» ведет переговоры с защитником Такехиро Томиясу о новом контракте. Лондонцы сделали предложение 25-летнему игроку сборной Японии.

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