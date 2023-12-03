Окончить год на позитивной ноте: таро-прогноз на декабрь 2023 года Алёна ЮрьеваДекабрь, последний месяц года, приходит с возможностью для всех знаков зодиака переосмыслить свой путь и подготовиться к новым вызовам, подарив уникальные подсказки через карты Таро.