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Иран назвал недвижимость Трампа в ОАЭ и Саудовской Аравии законной целью

Иран назвал недвижимость Трампа в ОАЭ и Саудовской Аравии законной целью

Иран выступил с новыми жёсткими угрозами в адрес Соединённых Штатов, заявив, что в случае реализации президентом США Дональдом Трампом угроз нанести удары по иранской инфраструктуре Тегеран ответит беспрецедентной военной операцией.

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