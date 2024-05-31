В Брюсселе обсудили приднестровское урегулирование 

Вице-спикер парламента Молдовы Влад Батрынча, председатель парламентской Комиссии по правам человека и межэтническим отношениям Григорий Новак, председатель парламентской Комиссии по контролю за государственными финансами Татьяна Кунецки и член исполкома Партии социалистов Ольга Чеботарь встретились в Брюсселе со специальным представителем ЕС в переговорном процессе по приднестровскому урегулирова .
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