В Брюсселе обсудили приднестровское урегулирование 

Вице-спикер парламента Молдовы Влад Батрынча, председатель парламентской Комиссии по правам человека и межэтническим отношениям Григорий Новак, председатель парламентской Комиссии по контролю за государственными финансами Татьяна Кунецки и член исполкома Партии социалистов Ольга Чеботарь встретились в Брюсселе со специальным представителем ЕС в переговорном процессе по приднестровскому урегулирова .