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Пирс Морган выиграл приз за интервью года – с Криштиану Роналду

Пирс Морган выиграл приз за интервью года – с Криштиану Роналду

Британский журналист и телеведущий был удостоен этого приза в рамках церемонии TRIC Awards (основанный в 1931 году британский клуб теле- и радиоиндустрии).

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