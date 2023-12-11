В Словакии выступили против переговоров о вступлении Украины в ЕС

Украина не готова к вступлению в этап переговоров по вопросам ее включения в Евросоюз. Соответствующее заявление сделал в рамках беседы с «Известиями» председатель комиссии по внешним отношениям парламента Словакии Мариан Кэри.
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