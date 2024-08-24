Российский «Тор» получил дополнительную броню

Российские зенитные ракетные комплексы (ЗРК) «Тор-М2» получили дополнительную броню. Машину с комплектом дополнительной защиты заметили в зоне проведения специальной военной операции (СВО), пишет Telegram-канал «Уголок Ситха».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии