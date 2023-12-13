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Сенатор Браун: Конфликт на Украине станет проблемой НАТО при поражении ВСУ

Сенатор Браун: Конфликт на Украине станет проблемой НАТО при поражении ВСУ

Нынешнее противостояние вокруг Украины может перерасти в проблему НАТО, если ВСУ потерпят окончательное поражение.

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Комментарии
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Vladimir Soukhatchev
Как раз наоборот! После Победы РФ на укре у НАТы появится некоторый шанс продолжать существование, правда отодвинув своё &quot;полуголое воинство&quot; подальше от наших границ! После ухода их Белого Дома Дерьмократов и Байденко у НАТЫ замаячит перспектива оказаться непомерной обузой для стремительно нищающей Гейропы, что приведет к ее развалу.
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