Нынешнее противостояние вокруг Украины может перерасти в проблему НАТО, если ВСУ потерпят окончательное поражение.
Сенатор Браун: Конфликт на Украине станет проблемой НАТО при поражении ВСУ
Комментарии
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Vladimir Soukhatchev
Как раз наоборот! После Победы РФ на укре у НАТы появится некоторый шанс продолжать существование, правда отодвинув своё "полуголое воинство" подальше от наших границ! После ухода их Белого Дома Дерьмократов и Байденко у НАТЫ замаячит перспектива оказаться непомерной обузой для стремительно нищающей Гейропы, что приведет к ее развалу.
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