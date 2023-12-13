Сенатор Браун: Конфликт на Украине станет проблемой НАТО при поражении ВСУ

Vladimir Soukhatchev

Как раз наоборот! После Победы РФ на укре у НАТы появится некоторый шанс продолжать существование, правда отодвинув своё "полуголое воинство" подальше от наших границ! После ухода их Белого Дома Дерьмократов и Байденко у НАТЫ замаячит перспектива оказаться непомерной обузой для стремительно нищающей Гейропы, что приведет к ее развалу.