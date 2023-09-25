Сильно вправо: программа развития отечественной авиаотрасли готовится к приземлению

Ил-114-300 опять придется подождать. Источник: uacrussia.ru Снова задержка Поднявшийся в воздух в Комсомольске-на-Амуре SJ-100, действительно, вдохновляет.
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