Дерматолог назвала причины появления пигментных пятен на коже

Пигментные пятна на коже встречаются довольно часто и могут быть вызваны разными причинами, в том числе употреблением таких продуктов, как петрушка или грейпфрут, которые повышают чувствительность к ультрафиолету.
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