20 лет назад, 1 сентября 2004 года, произошло одно из самых трагичных событий российской истории последних десятилетий – захват заложников во время школьной линейки в Беслане.
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20 лет назад, 1 сентября 2004 года, произошло одно из самых трагичных событий российской истории последних десятилетий – захват заложников во время школьной линейки в Беслане.