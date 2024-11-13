Названа самая высокооплачиваемая профессия октября

Эксперты «Авито Работы» изучили средние зарплатные предложения для соискателей на рабочие специальности в разных отраслях и выяснили, что в октябре 2024 года наиболее высокие зарплаты предлагали кандидатам на вакансии в сфере металлообработки, в среднем — около 115 285 рублей в месяц за полный рабочий день.
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