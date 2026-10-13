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Глава Cornerstone Быханов заявил, что нездоровая обстановка в компании может стать решающим фактором в пользу увольнения

Глава Cornerstone Быханов заявил, что нездоровая обстановка в компании может стать решающим фактором в пользу увольнения

Высокая зарплата и интересные задачи не всегда спасают компанию от увольнения ценных кадров, если в коллективе нарушена психологическая безопасность.

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