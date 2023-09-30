Марк Селби победил Джека Лисовски в напряженном четвертьфинале British Open 2023

Четырехкратный Чемпион мира Марк Селби выиграл трудный матч против Джека Лисовски, а Сяо Годун нанес поражение Тому Форду в четвертьфинале на турнире British Open 2023 в Челтнеме, сообщает WST Марк Селби (фото: WST) Все новости и результаты British Open 2023 Турнирные таблицы, результаты British Open 2023 Квалификация British Open 2023 Голосования и опросы British Open 2023 Расписание трансляций British Open 2023 Видео British Open 2023 Марк Селби оказался на высоте, выдержав напряжение в триллере против Лисовски, а Сяо Годун провел хороший матч против Тома Форда.