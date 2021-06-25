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Сергей Цивилев: Новокузнецкий аэропорт будет соответствовать статусу миллионника

Сергей Цивилев: Новокузнецкий аэропорт будет соответствовать статусу миллионника

На территории международного аэропорта Новокузнецк им. Б.В. Волынова губернатор Кузбасса Сергей Цивилев, представитель компании «РУСАЛ» Вячеслав Марков и генеральный директор новокузнецкого аэропорта Виктор Белозеров заложили камень в основание нового современного аэровокзального комплекса с телетрапами общей площадью 20 тыс.

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