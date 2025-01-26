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Кит Дэвид выразил желание вернуться к роли Арбитра в серии Halo Известный актё...

Кит Дэвид выразил желание вернуться к роли Арбитра в серии Halo Известный актё...

Кит Дэвид выразил желание вернуться к роли Арбитра в серии HaloИзвестный актёр Кит Дэвид, подаривший свой голос персонажу Арбитру в серии игр Halo, недавно заявил о своём желании вновь исполнить эту роль в будущих проектах франшизы.

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