Кит Дэвид выразил желание вернуться к роли Арбитра в серии Halo Известный актё...

Кит Дэвид выразил желание вернуться к роли Арбитра в серии HaloИзвестный актёр Кит Дэвид, подаривший свой голос персонажу Арбитру в серии игр Halo, недавно заявил о своём желании вновь исполнить эту роль в будущих проектах франшизы.
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